مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از برداشت ۵۶ تن برنج از نوع رتون، تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از برداشت ۴۵ هکتار از رتونهای برنج با میانگین عملکرد ۱۲۵۰ کیلوگرم در هکتار خبر داد و پیشبینی کرد کل تولید رتون در این شهرستان به ۳۰۰ تن برسد.
فاطمه عباسپور از برداشت محصول رتون در سطح این شهرستان خبر داد.
وی اعلام کرد: تاکنون از ۲۲۵ هکتار سطح زیر کشت رتون در این شهرستان، عملیات برداشت از ۴۵ هکتار به انجام رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با اشاره به عملکرد مطلوب این محصول، افزود: میانگین عملکرد برداشتشده در این سطح، ۱۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بوده که تاکنون حدود ۵۶ تن رتون برداشت شده است.
عباسپور با بیان پیشبینی خود از کل تولید رتون در شهرستان، تصریح کرد: با ادامه برداشت از باقیمانده سطح زیر کشت، پیشبینی میشود کل تولید رتون در شهرستان میاندورود به حدود ۳۰۰ تن برسد.