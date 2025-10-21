به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی – OIC به میزبانی عربستان سعودی آغاز شده است و تا فردا ادامه خواهد یافت.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان متصدی اصلی مدیریت آب کشور در این کنفرانس شرکت کرده است.

نخستین دوره کنفرانس وزرای آب سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۱۲ و در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و طی آن کنفرانس بر آموزش، ظرفیت‌سازی، تبادل تجربه، تخصص و کمک‌های فنی در زمینه آب تاکید شد. این جلسه از پیشنهاد مرکز تحقیقات و آموزش آماری، اقتصادی و اجتماعی کشور‌های اسلامی (SESRIC) مبنی بر جمع‌آوری اطلاعات از کشور‌های عضو، در مورد نیاز‌ها و پیشنهادات همکاری آنها استقبال کرد.

با گذشت دو سال، سازمان همکاری اسلامی با همکاری وزارت جنگلداری و امور آب جمهوری ترکیه و موسسه آب ترکیه (SUEN)، کارگاه بین‌المللی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز را در تاریخ ۲۵ و ۲۶ فوریه ۲۰۱۴ در استانبول، ترکیه برگزار کرد و برای دومین بار میزبان کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی بود. پروفسور ساواش آلپای مدیر کل SESRIC، در جلسه افتتاحیه این رویداد بر اهمیت مدیریت آب در کشور‌های عضو OIC تأکید کرد و اظهار داشت، ۲۳ کشور عضو OIC از تنش آبی و مسائل مربوط به امنیت آب رنج می‌برند که ۲۴ درصد از جمعیت در کشور‌های عضو OIC در مقایسه با ۲۱ درصد در جهان، به منابع آب آشامیدنی بهبود یافته دسترسی ندارند. در طول این کنفرانس نمایندگان کشور‌های شرکت‌کننده، تحولات اخیر در مدیریت یکپارچه بین‌المللی حوضه آبریز را بررسی کرده و چشم‌انداز، برنامه‌ها و انتظارات خود را برای افزایش همکاری‌ها بیان کردند.

شایان ذکر است، در سال ۲۰۱۶ و طی سومین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی که مانند دوره‌های قبل در ترکیه برگزار شد، جمع‌بندی مقامات ارشد کشور‌ها در زمینه آب مدیریت پایدار آب بر این بود که زیرساخت‌های آبی و دسترسی به منابع آب ایمن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه و خدمات بهداشتی کافی، استاندارد‌های زندگی را بهبود می‌بخشد، اقتصاد‌های محلی را گسترش می‌دهد و منجر به ایجاد مشاغل مناسب‌تر می‌شود. همچنین مدیریت پایدار آب نیز به عنوان محرک اساسی رشد سبز و توسعه پایدار دانسته شد و در این زمینه مطابق با منشور سازمان همکاری اسلامی، قطعنامه‌ها و توصیه‌های مجامع مختلف سازمان همکاری اسلامی، دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی اقداماتی را برای ارتقای همکاری بین کشور‌های عضو در زمینه آب انجام داد.

تنش‌آبی، مسئله همه کشور‌های اسلامی

مطابق همین روال دوسالانه، در سال ۲۰۱۸، برای نخستین بار میزبانی کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی از ترکیه گرفته شد و به آفریقا رفت تا پایتخت مصر محل هم‌اندیشی درباره مسئله آب باشد.

طی چهارمین اجلاس وزرای امور آب کشور‌های اسلامی وزرا و روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در این نشست، بیانیه‌هایی صادر کردند که در آن تجربیات خود را در زمینه مدیریت منابع آب به اشتراک گذاشتند. آنها به چالش‌های مختلف پیش روی کشورهایشان و اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این چالش‌ها و انتظارات خود از اجرای مؤثر و سریع چشم‌انداز آب در سازمان همکاری اسلامی اشاره کردند. آنها بر لزوم هماهنگی بهتر، افزایش تأمین مالی و فناوری‌های بهبود یافته برای فعالیت‌ها و پروژه‌های مرتبط با آب مانند ساخت تأسیسات ذخیره‌سازی آب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، زیرساخت‌های آب آشامیدنی و بهداشتی تأکید کردند و در نهایت طرح اجرایی چشم‌انداز آب سازمان همکاری اسلامی تصویب شد.

اکنون و با فاصله چند ساله، بالاخره پنجمین دوره از کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد و تمرکز اصلی آن در روز نخست، بر چالش‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه آب بود و موضوعاتی همچون کمبود منابع، تأثیرات تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی منابع آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین طی روز دوم این همایش، درباره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبی، فناوری‌های نو مانند آب‌شیرین‌کنی، بازیافت آب، سیستم‌های هوشمند و شراکت‌های بین‌المللی برای تأمین پایدار آب گفت‌و‌گو شد.

در نهایت حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به تقویت همکاری‌های راهبردی با سایر کشور‌های اسلامی، خصوصا عربستان به عنوان میزبان این دوره از کنفرانس منجر شود.

مستند به این گزارش با توجه به اثرات شدید گرمایش زمین و خشکسالی پنجساله حاکم بر اکوسیستم منطقه، تنش‌آبی ایران به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است، بنابراین همکاری‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی در راستای مدیریت علمی، هوشمندانه و راهبردی مفید و ضروری خواهد بود. فردا روز پایانی کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی خواهد بود و بیانیه‌های نهایی، پیشنهاد‌های عملی و برنامه‌های توسعه مشترک برای مدیریت منابع آب با حضور وزیران کشور‌های اسلامی به تصویب خواهد رسید.