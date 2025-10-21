تیم والیبال نوجوانان ایران در دومین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی جوانان موفق به شکست قطر شد تا با دو برد و شش امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله بعدی مسابقات شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود که مسابقات والیبال پسران از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم والیبال نوجوانان پسر ایران که با تیم‌های چین و قطر در گروه دوم مقدماتی همگروه است، در نخستین بازی خود موفق به شکست چین شد.

تیم والیبال زیر ۱۸ سال ایران از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز (سه‌شنبه ۲۹ مهر) در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف قطر رفت و سه بر صفر این تیم را از پیش رو برداشت تا با دو برد و شش امتیاز به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شود.

پسران والیبال ایران در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۸ و ۲۵ بر ۱۳ به پیروزی رسیدند.

شنتیا به‌نژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گله‌دار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.

پس از پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های اول و دوم چهار گروه برای کسب رتبه‌های اول تا هشتم به مرحله دوم مسابقات صعود می‌کنند و تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران روز جمعه یکم آبان در مرحله دوم به میدان می‌رود.