فعال حوزه بانوان با اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه معینی برای تربیت کودک و نوجوان گفت: ۶۵ درصد رفتار ناسازگارانه نوجوانان عمدی نیست.

شناخت و آگاهی مهمترین گام برای تربیت کودک و نوجوان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرایی با حضور در سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: رسالت تربیت و تعلیم برعهده اولیاء الهی است و این نشان از اهمیت این جایگاه است هیچ انسانی بدون شناخت و آگاهی به موفقیت نمی‌رسد، کسانی را در عرصه تربیت داشتیم که آن‌ها خود را نیازمند آموزش نمی‌دیدند. این در حالی است که مادران و پدران باید خود را با شرایط روز آشنا باشند و با این علم به آموزش بپردازند.

مدیر اموربانوان سازمان تبلیغات اسلامی البرز در برنامه امروز البرز افزود: در ادوار مختلف باید برنامه معینی برای تربیت کودک و نوجوان داشت. والدین با آگاهی از تغییرات چشمگیر باید شناخت جامعی داشته باشند و او را در رسیدن به کمال و سعادت یاری اش کنند.

سرایی در برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: وقتی اولیاء با خشم، عصبانیت، مسائل جنسی و عاطفی نوجوان خود مواجه می‌شوند باید تکنیک خوب و موثری را استفاده کنند.

وی گفت: یک مدل رفتاری و یک تکنیک آگاهانه و شناختی که پدر‌ها و مادر‌ها آن را آموزش ببینند راهکار موثری برای پیشگیری از آسیب‌ها و مسائل مبتلابه نوجوانان و کودکان است.