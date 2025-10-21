شناخت و آگاهی مهمترین گام برای تربیت کودک و نوجوان است
فعال حوزه بانوان با اشاره به اهمیت و ضرورت برنامه معینی برای تربیت کودک و نوجوان گفت: ۶۵ درصد رفتار ناسازگارانه نوجوانان عمدی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سرایی با حضور در سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: رسالت تربیت و تعلیم برعهده اولیاء الهی است و این نشان از اهمیت این جایگاه است هیچ انسانی بدون شناخت و آگاهی به موفقیت نمیرسد، کسانی را در عرصه تربیت داشتیم که آنها خود را نیازمند آموزش نمیدیدند. این در حالی است که مادران و پدران باید خود را با شرایط روز آشنا باشند و با این علم به آموزش بپردازند.
مدیر اموربانوان سازمان تبلیغات اسلامی البرز در برنامه امروز البرز افزود: در ادوار مختلف باید برنامه معینی برای تربیت کودک و نوجوان داشت. والدین با آگاهی از تغییرات چشمگیر باید شناخت جامعی داشته باشند و او را در رسیدن به کمال و سعادت یاری اش کنند.
سرایی در برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: وقتی اولیاء با خشم، عصبانیت، مسائل جنسی و عاطفی نوجوان خود مواجه میشوند باید تکنیک خوب و موثری را استفاده کنند.
وی گفت: یک مدل رفتاری و یک تکنیک آگاهانه و شناختی که پدرها و مادرها آن را آموزش ببینند راهکار موثری برای پیشگیری از آسیبها و مسائل مبتلابه نوجوانان و کودکان است.