چهارمین مأموریت ملی دانشگاه حکیم سبزواری از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این دانشگاه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ ای رسمی خطاب به علی تسنیمی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، مأموریت تخصصی این دانشگاه را با عنوان «توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مبتنی بر گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی»ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است این مأموریت در چارچوب اجرای منویات مقام معظم رهبری و در راستای تحقق سند آمایش آموزش عالی کشور با هدف مأموریت‌ گرایی و تمرکز دانشگاه‌ ها بر حل مسائل و نیازهای منطقه‌ ای صادر شده است.

همچنین معاون پژوهشی وزارت علوم در این ابلاغ تأکید کرده است که دانشگاه با بهره‌ گیری از تمامی ظرفیت‌ ها و امکانات علمی، پژوهشی و فناورانه خود، برای تحقق این مأموریت گام بردارد.

پیش از این نیز سه مأموریت ملی دیگر شامل «بازآفرینی شهری»، «تاب‌ آوری فرهنگی هویت‌ محور» و «توسعه زنجیره ارزش ماشین‌ های الکتریکی توان بالا» به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شده بود.

مأموریت جدید دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان چهارمین مأموریت ملی این مرکز علمی، با هدف تمرکز بر مزیت‌ های اقلیمی و ظرفیت‌ های بومی در شهرستان های غربی خراسان رضوی تعریف شده است.