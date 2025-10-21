ماموریت دانشگاه حکیم سبزواری برای تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی در خراسان رضوی
دانشگاه حکیم سبزواری مامور تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی در خراسان رضوی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای «توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات مبتنی بر گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی» به این دانشگاه ماموریت داد.
دکتر علی تسنیمی در گفتوگو با خبرنگاران افزود: در ابلاغیه وزارت علوم به دانشگاه حکیم سبزواری آمده است: این ماموریت در چارچوب اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق سند آمایش آموزش عالی کشور با هدف ماموریتگرایی و تمرکز دانشگاهها بر حل مسائل و نیازهای منطقهای صادر شده است.
وی اظهار کرد: همچنین معاون پژوهشی وزارت علوم در این ابلاغ تأکید کرده است که دانشگاه با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات علمی، پژوهشی و فناورانه خود در راستای تحقق این ماموریت گام بردارد.
ماموریت جدید دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان چهارمین مأموریت ملی با هدف تمرکز بر مزیتهای اقلیمی و ظرفیتهای بومی غرب خراسان رضوی تعریف شده است.
پیش از این نیز سه ماموریت ملی دیگر شامل؛ «بازآفرینی شهری»، «تابآوری فرهنگی هویتمحور» و «توسعه زنجیره ارزش ماشینهای الکتریکی توان بالا» به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شده بود.
دانشگاه حکیم سبزواری جزو ۲۲ دانشگاه محور در کشور است که با حدود ۹ هزار دانشجو، دارای ۳۳ گروه آموزشی، ۱۳۹ کد رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی تا دکتری و ۱۰ دانشکده است.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.