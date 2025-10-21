به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماز استسقاء، یکی از سنت‌های والای اسلامی است که خواندن آن در مواقع خشکسالی و کم‌آبی، مورد تأکید ویژه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است.

در این مراسم گروه‌های مختلف مردم بویژه کودکان و سالمندان با دل‌هایی لبریز از امید، دست‌های نیاز خود را به سوی آسمان، بلند و برای نزول باران و رهایی از خشکسالی دعا خواهند کرد.

مراسم نماز استسقاء (طلب باران)، فردا در شهر همدان از ساعت ۱۶، در چهار راه پژوهش پارک مردم برگزار خواهد شد.