نماز استسقاء (طلب باران)، فردا در سراسر دارالمومنین همدان اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماز استسقاء، یکی از سنتهای والای اسلامی است که خواندن آن در مواقع خشکسالی و کمآبی، مورد تأکید ویژه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است.
در این مراسم گروههای مختلف مردم بویژه کودکان و سالمندان با دلهایی لبریز از امید، دستهای نیاز خود را به سوی آسمان، بلند و برای نزول باران و رهایی از خشکسالی دعا خواهند کرد.
مراسم نماز استسقاء (طلب باران)، فردا در شهر همدان از ساعت ۱۶، در چهار راه پژوهش پارک مردم برگزار خواهد شد.