به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل کانون پرورش فکری، کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی از برگزاری نخستین جشنواره بازی و اسباب بازی از ۲۸ مهر تا ۲ آبان در سالن شماره ۲ محل دائمی نمایشگاه‌های پارک جنگلی ارومیه خبرداد.

زهرا آبسوران هدف ازبرگزاری این جشنواره را افزایش آگاهی در بین خانواده‌ها، اثرگذاری بازی در رشد هوش و مهارت‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان، حمایت از تولید داخلی، ایجاد شور و نشاط بین کودکان و نوجوانان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در کنار این رویداد ویژه برنامه‌های ادبی، فرهنگی، هنری در غرفه‌های مختلف برگزار خواهد شد، گفت: ساخت عروسک کاغذی، موزه عروسک‌ها، بازی‌های رومیزی، نمایشگاه کتاب کانون، خانه سفال و هنر، نشست‌های آموزشی ویژه والدین جزو برنامه‌های جانبی این جشنواره است همچنین در این جشنواره نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان حوزه کودک و نوجوانان برای آگاه‌سازی خانواده‌ها برپا می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان استان در پایان گفت: اسباب‌بازی‌های عرضه شده در این جشنواره ایرانی هستند و پس از تایید شورای نظارت بر اسباب بازی و به صورت هدفمند عرضه می‌شود.