حجت الاسلام والمسلمین حسین روحانی نژاد، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امروز با هدف افتتاح و بازدید چند پروژه و پیگیری تکمیل طرح‌های مسکن استان، وارد کرمانشاه شد.

ورود نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن کشور به کرمانشاه

ورود نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن کشور به کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام روحانی نژاد در ابتدای این سفر، با حضور در محل یادمان شهید گمنام استانداری کرمانشاه، نسبت به مقام والای شهدای انقلاب و دفاع مقدس ادای احترام کرد.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، افتتاح پروژه ۴۰ واحدی فدک، کلنگ زنی پروژه ۲۴۰ واحدی سراج و پیگیری تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن روستایی و شهری بنیاد مسکن از جمله برنامه‌های سفر دو روزه حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد به استان کرمانشاه است.

بنیاد مسکن استان کرمانشاه سال گذشته ۵۰۰۰ واحد مسکن روستایی را افتتاح کرد و امسال نیز ساخت ۲۵۰۰ واحد را در دستور کار دارد.