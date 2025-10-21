طرح پیوند نماز، مدرسه، مسجد و منزل در مدارس شهرستان کبودراهنگ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدرسه الفتح روستای قزلجه کبودراهنگ یکی از این مدارس است که نماز خانه مدرسه، توسط خیرین روستا ساخته شده است

این مدرسه که فاقد نماز خانه بود به همت خیرین روستا و کمک ۶۰۰ میلیون تومانی، نمازخانه به مساحت ۱۳۰ متر مربع ساخته و تجهیز کردند.

حالا دانش آموزان با شور و شوق وصف ناپذیری نماز جماعت ظهر و عصر را در کنار معلمان و دوستان اقامه می‌کنند.

در همه مدارس شهرستان کبودراهنگ طرح پیوند نماز مدرسه، مسجد و منزل اجرا و ۱۵۰ مدرسه دارای نمازخانه مستقل است که در این مدارس با حضور مربیان طرح امین و امام جماعت نماز ظهر و عصر اقامه می‌شود.

تعداد ۶۷ مدرسه در شهرستان کبودراهنگ نیازمند ساخت نمازخانه است.