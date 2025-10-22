به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حسنلویی با حضور در شبکه البرز، برنامه نگاه مردم گفت: وضعیت امروز فرودگاه پیام متناسب با رویکرد حفظ وضعیت موجود و ساماندهی آن و دیگری توسعه مجموعه اقتصادی پیام است.

مشاور وزیر ارتباطات و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اعلام این خبر که تعمیرات ساختاری باند فرودگاه پیام دلیل توقف پرواز‌ها است گفت: نیمی از بودجه سال گذشته فرودگاه پیام اختصاص به تعمیرات در حوزه فرودگاهی است.یک فاصله معناداری میان ظرفیت اسمی و حقیقی این مجموعه وجود دارد. این فاصله معنادار در طول سه دهه اخیر چرایی‌هایی را در خصوص عدم تحقق اهداف دارد.

وی در برنامه زنده نگاه مردم بیان کرد: طرح های مهم را واسپاری کردیم تا مبنای تصمیم گیری آتی قرار گیرد.

وی به مجری شبکه البرز گفت: مدل ساختارسازمانی منطقه پیام که ذیل یک وزارت خانه و مدل حکمرانی منطقه آزاد است از طرف دیگر بحث بومی شدن و شکل ملی آن به سمت استانی شدن در منطقه اقتصادی با توجه به گستره و پهنای آن امکان تصمیم در سطوح پایین‌تر ندارد.

حسنلویی در برنامه زنده سیما تصریح کرد: امروز اگر بخواهیم یک موضوع ملی را در استان بررسی کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. اما این که چگونه از این ابزار ملی استفاده کردیم جای بحث دارد.

وی به کارشناس برنامه نگاه مردم عنوان کرد: روشی در پیش گرفتیم که مبتنی بر آن تصمیم‌های مجمع در مجموع بالادستی فارغ از اختیار‌ها نسبت به آن تصمیم گیری شود. ساختار به درستی شناسایی شده است و باید آن را اجرا کرد و در عین حال کسب و کار‌های نوین و حمل و نقل بین المللی نیازمند نگاه‌های کشوری است.