به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان کریمی میبدی در نشست هم اندیشی با رسانه‌های استان گفت: هم‌افزایی رسانه‌های گروهی برای خدمت بیشتر به مردم و پیگیری مطالبه‌های آنان در استان، موضوعی محوری است و باید تقویت شود.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی و معتبر مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، از کسب رتبه اول کشوری سیمای یزد در تابستان امسال خبر داد و تصریح کرد: در آخرین نظرسنجی ملی، سیمای یزد با ۶۸/۲ درصد مخاطب و میانگین تماشای یک ساعت و ۱۵ دقیقه، در رتبه اول کشور قرار گرفت و پس از آن مرکز سنندج دوم شد.

مدیرکل صداوسیمای استان ادامه داد: در حوزه صدا نیز رادیوی یزد با ۴۰/۷ درصد مخاطب و میانگین شنود یک ساعت و ۵۵ دقیقه در جایگاه دوم کشور ایستاد.

وی با ارائه جزئیات دقیق از پرمخاطب‌ترین برنامه‌ها گفت: در تلویزیون، برنامه‌ی خانه زندگی با ۶۵/۹ درصد مخاطب و ۹۷/۲ درصد رضایتمندی در صدر قرار دارد و پس از آن برنامه‌های مسابقه خونه به خونه و پزشک شما قرار گرفته‌اند.

کریمی افزود: در رادیو نیز، برنامه‌ی عصرگاهی پنج‌دری با ۶۹/۹ درصد مخاطب و ۹۶/۵ درصد رضایتمندی، و سپس نسیم صبح با ۶۸/۷ درصد مخاطب و ۹۶/۴ درصد رضایتمندی بیشترین همراهی را از مردم گرفته‌اند.

وی با اشاره به حضور پررنگ صداوسیمای یزد در فضای مجازی گفت: در مجموع، نزدیک به یک میلیون دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی داریم. صفحه‌ی رسمی سیمایزد بیش از ۴۰۰ هزار دنبال‌کننده دارد و صفحه‌ی یزد مجازی نیز حدود ۳۳۳ هزار نفر را جذب کرده است. همکاران ما در پلتفرم‌های داخلی مانند ایتا، سروش و بله فعال هستند و محتوا‌های مهم خبری را به‌صورت مستمر منتشر می‌کنند.

مدیرکل صداوسیمای استان از راه‌اندازی مرکز رشد با چندین باشگاه تخصصی از جمله سرود و نماهنگ، تولیدات نوین رسانه و فیلمنامه‌نویسی در این مرکز خبر داد و گفت: هدف ما معرفی یزد به عنوان پایتخت سرود ایران است.

کریمی با اشاره به راه اندازی دومین هنرستان صداوسیمای کشور در یزد افزود: ثبت‌نام در این هنرستان از سال آینده به صورت حرفه‌ای آغاز می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای یزد از تولید یک سریال فاخر با موضوع جمعیت و فرزندآوری در یزد خبر داد که حدود ۲۰۰ بازیگر دارد و برای پخش از شبکه‌های ملی در حال تولید است.

کریمی درباره طرح ابتکاری «یزد، قلب ایران» خاطرنشان ساخت: بر اساس این طرح، هر هفته به صورت متمرکز به معرفی یک شهرستان استان می‌پردازیم تا مسائل، ظرفیت‌ها، آداب و رسوم، شهدا و فرهیختگان آن بیشتر دیده شود.