به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرهنگ محمد حسینی گفت: مأموران پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر کوهرنگ با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، در عملیاتی مشترک و هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری یک عامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در این منطقه شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و رصد میدانی صورت گرفت، بیش از ۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از متهم کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهرنگ با تأکید بر رویکرد قاطع پلیس در مقابله با سوداگران مرگ افزود: پلیس با تمام توان برای حفظ امنیت و سلامت جامعه تلاش می‌کند و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، آرامش مردم این منطقه را بر هم بزنند.

سرهنگ محمدحسینی گفت: گزارش‌های مردمی از طریق تماس با شماره ۱۱۰، نقش بسیار مهمی در موفقیت مأموران انتظامی دارد.