به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید قانعی‌فرد با بیان اینکه این شرکت توانسته رتبه نخست صادرات سه محصول کلیدی در بازار صادراتی بورس انرژی ایران را کسب کند، اظهار کرد: پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور، نقشی بنیادین در توسعه فرآورده‌های نفتی و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت با تکیه بر دانش بومی و توان مهندسان ایرانی، توانسته زنجیره‌ای کامل از تولید، عرضه و صادرات فرآورده‌های با کیفیت را در سطح بین‌المللی شکل دهد، تصریح کرد: در کنار ایفای مسئولیت ملی در تأمین پایدار بنزین و نفت‌گاز برای مصرف داخلی کشور، شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس در حوزه صادرات نیز حضوری مؤثر و ساختارمند دارد. صادرات مستمر نفتا در گریدهای سبک، سنگین و میانی، نفت سفید، گاز مایع، بوتان، ته‌مانده برج تقطیر و گوگرد، این شرکت را به یکی از بازیگران کلیدی بازارهای منطقه‌ای و جهانی فرآورده‌های پالایشی بدل کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس با بیان اینکه به‌منظور حفظ شفافیت، رقابت‌پذیری و کشف واقعی قیمت‌ها، تمام فرآیندهای فروش صادراتی شرکت از طریق بورس انرژی ایران (برای تمام محصولات به‌جز گوگرد) و بورس کالای ایران (ویژه معاملات گوگرد) انجام می‌شود، افزود: این سازوکار شفاف، افزون بر افزایش اعتماد خریداران بین‌المللی سبب ارتقای اعتبار تجاری شرکت و نظم‌بخشی به فرآیند صادرات شده است.

قانعی‌فرد با بیان اینکه فروش صادراتی شرکت به دو شیوه زمینی و دریایی انجام می‌شود، یادآور شد: تنوع در شیوه‌های فروش، انعطاف‌پذیری شرکت در پاسخگویی به نیازهای متنوع بازارهای هدف را افزایش داده و رقابتی قابل‌توجه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس داده‌های رسمی معاملات انجام‌شده، پالایشگاه نفت ستاره‌خلیج‌فارس در یک سال گذشته با صادرات بیش از ۲.۲ میلیون تن فرآورده در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران، سهمی معادل ۴۷.۱ درصد از کل بازار صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: این مجتمع پالایشگاهی توانسته در سه محصول کلیدی صادراتی کشور یعنی نفتای سبک با سهم کل معاملات کشور، نفتای سفید با ۹۹.۷ درصد و نفتای کامل با ۶۹.۷ درصد رتبه نخست بازار را به‌دست آورد.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس با بیان اینکه این عملکرد قابل‌توجه، حاصل برنامه‌ریزی دقیق عرضه، حضور هوشمند در بورس‌های کالایی، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی در بازارها، ارتقای کیفیت بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی است، تأکید کرد: این مسیر با تنوع سبد صادراتی، توسعه بازارهای نو و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی ادامه می‌یابد تا نام ایران اسلامی همواره در صدر تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر انرژی در منطقه بدرخشد و بر تحریم‌های خصمانه استکبار جهانی غلبه کنیم.