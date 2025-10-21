پخش زنده
فرماندار میاندوآب بر تسریع در اجرای عملیات تسطیح و پاکسازی بستر زرینه رود پیش از آغاز بارشهای فصلی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار میاندوآب در جلسه هماهنگی دستگاههای متولی در اجرای طرح تسطیح و پاکسازی بستر رودخانه زرینه رود، خواستار افزایش همکاری با شهرداری میاندوآب برای تسریع در اجرای عملیات ساماندهی بستر زرینه رود شد
امیر تیموری گفت : با توجه به آغاز فصل بارشها تسریع در روند اجرای این طرح و استفاده بهینه از فرصت باقیمانده ضروری است.
وی افزود : متأسفانه انباشت زباله و نخالههای ساختمانی و برداشتهای بی رویه و غیرمجاز مصالح رودخانهای علاوه بر تخریب محیط زیست، زیبایی بصری این رودخانه را نیز ازبین برده است.
فرماندار میاندوآب گفت : تکمیل پروژه ساحل سازی و ایجاد منطقه گردشگری پس از پایان پروژه تسطیح و پاکسازی آغاز و تقدیم مردم فهیم میاندوآب خواهد شد.