به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار میاندوآب در جلسه هماهنگی دستگاه‌های متولی در اجرای طرح تسطیح و پاکسازی بستر رودخانه زرینه رود، خواستار افزایش همکاری با شهرداری میاندوآب برای تسریع در اجرای عملیات ساماندهی بستر زرینه رود شد

امیر تیموری گفت : با توجه به آغاز فصل بارش‌ها تسریع در روند اجرای این طرح و استفاده بهینه از فرصت باقیمانده ضروری است.

وی افزود : متأسفانه انباشت زباله و نخاله‌های ساختمانی و برداشت‌های بی رویه و غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای علاوه بر تخریب محیط زیست، زیبایی بصری این رودخانه را نیز ازبین برده است.

فرماندار میاندوآب گفت : تکمیل پروژه ساحل سازی و ایجاد منطقه گردشگری پس از پایان پروژه تسطیح و پاکسازی آغاز و تقدیم مردم فهیم میاندوآب خواهد شد.