به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفر تشکری هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران و در واکنش به اختلال امروز در خط ۵ مترو تهران – کرج گفت : این اتفاق امروز باعث ناراحتی همه ما شد. متأسفانه هزاران نفر از شهروندانی که قصد داشتند از مسیر کرج به تهران با خط پنج مترو وارد شهر شوند، به دلیل خرابی برق بالاسری این خط، سفرشان دچار اختلال شد. در نتیجه، کارگران و کارمندان نتوانستند به موقع به محل کار برسند و دانشجویان و دانش‌آموزان نیز با مشکل مواجه شدند. این واقعاً جای تأسف دارد.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع قابل پیش‌بینی بوده، افزود: ما بار‌ها تذکر داده بودیم و هشدار داده‌ایم که تجهیزات برقی، مکانیکی و دیجیتالی در اثر کارکرد مستمر نیازمند به‌روزرسانی و تعمیرات به‌موقع هستند. تعمیرات پیشگیرانه باید انجام شود تا شاهد بروز چنین وقایعی نباشیم. سال‌هاست تأکید کرده‌ایم که باید نسبت به رفع مشکلات برق بالاسری و اورهال واگن‌های خط پنج اقدام شود.

تشکری هاشمی با اشاره به مصوبات بودجه‌ای شورای شهر خاطرنشان کرد: در بودجه مصوب شورای شهر، قرار بود شرکت بهره‌برداری مترو در طی هشت ماه، صددرصد بودجه تخصیص‌یافته را دریافت کند. در جلسه پیشین شورا نیز اعلام کردم در حالی‌که پس از گذشت هفت ماه باید حدود ۸۸ درصد از این مبلغ پرداخت می‌شد، تنها ۱۱ درصد پرداخت شده است.