رئیسکل بانک مرکزی از آماده شدن شرایط برای فروش شرکتهای تحت تملک بانکها به بخش خصوصی خبر داد و گفت که این روند در قالب فروش اقساطی امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام اتاق ایران، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در نشست صمیمانه رئیسجمهور با اعضای اتاق بازرگانی، از فعالیت کمیتهها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به گونه ویژهای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیتههایی را طراحی کردیم و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی میکنیم.
او ادامه داد: روز گذشته درباره ۴ کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند شد. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی میشود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن میکند.
فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکتهایی که تحت تملک بانکها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکانپذیر است. در واقع اعتقاد داریم که شرکتهای غیرمرتبط از فضای بانکداری خارج شوند.