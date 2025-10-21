مراسم تجلیل از جهادگران عرصه سلامت در تبریز
مراسم تجلیل از جهادگران عرصه سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز با عنوان نقشهای ماندگار با حضور خانواده معظم شهدا در این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در مراسم تجلیل از جهادگران عرصه سلامت در تبریز با قدردانی از خدمات بسیجیان در زمینه محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان گفت:خدمت به مردم از سفارشات امامین انقلاب اسلامی است و ایجاد شجره طیبه بسیج هم در همین راستا و برای خدمت به محرومان و مستضعفان جامعه بوده است.
جعفری آذر نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: عرصه جهادگری جایگاهی مقدس در جامعه ما است و از اوایل انقلاب اسلامی حضور جهادگران در بخشهای مختلف برای رشد و آبادانی کشور بر همه ما نمایان است.
وی با بیان اینکه سلامت و بهداشت امری مهم برای کشور است و به برکت انقلاب اسلامی امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است گفت: باید روی سلامت و بهداشت مردم سرمایه گذاری کنیم.
گفتنی است در این مراسم از خانواده معظم شهدا قدردانی شد.