به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در مراسم تجلیل از جهادگران عرصه سلامت در تبریز با قدردانی از خدمات بسیجیان در زمینه محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان گفت:خدمت به مردم از سفارشات امامین انقلاب اسلامی است و ایجاد شجره طیبه بسیج هم در همین راستا و برای خدمت به محرومان و مستضعفان جامعه بوده است.

جعفری آذر نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: عرصه جهادگری جایگاهی مقدس در جامعه ما است و از اوایل انقلاب اسلامی حضور جهادگران در بخش‌های مختلف برای رشد و آبادانی کشور بر همه ما نمایان است.

وی با بیان اینکه سلامت و بهداشت امری مهم برای کشور است و به برکت انقلاب اسلامی امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است گفت: باید روی سلامت و بهداشت مردم سرمایه گذاری کنیم.

گفتنی است در این مراسم از خانواده معظم شهدا قدردانی شد.