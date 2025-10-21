معاون امور بازرگانی و توسعه صادرات صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۲۴۳ میلیون دلار کالا از استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش مرادی گفت: استان قطب تولید و صادرات ماهی‌های سردابی، خوراک دام، خوراک آبزیان، موکت، شیرخشک، ورق‌های فولادی و خصوصاً ورق قلع‌اندود، گز، چادر مشکی، الیاف مصنوعی، فرش دستباف است.

معاون امور بازرگانی و توسعه صادرات صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گ۴ت: در این استان صادرات به کشور‌های ترکیه، عراق، هند، میانمار، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، روسیه، عمان، کویت، پاکستان، ترکمنستان، بلاروس، گرجستان، تاجیکستان، سریلانکا، ازبکستان و لبنان و برخی کشور‌های اروپایی صورت می‌گیرد.

مرادی افزود: این موضوع که چهارمحال و بختیاری قطب تولید بسیاری از محصولات است نویدبخش ایجاد اشتغال برای هم‌استانی‌ها است.

وی یکی از مزایای صادرات برای این استان را توسعه و گسترش صنایع تبدیلی عنوان و خاطرنشان کرد: ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که از فروش فله‌ای کالا‌ها به سمت بسته‌بندی پیش برویم و محصولات تولیدی را در بسته‌های شکیل ارائه دهیم.

وی افزود: امسال برای صادرات ۳۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده، اما تلاش ما برا این است که این میزان افزایش یابد، برخی از محصولات تولیدی در این استان در دنیا حرف برای گفتن دارند و برند‌های معروفی هستند.