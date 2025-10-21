پخش زنده
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نامهای به خودروسازان اخطار داد و گفت: در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، حسین فرهیدزاده امروز طی نامهای رسمی به مدیران عامل شرکتهای خودروساز تاکید کرد: با توجه به فراوانی شکایات اخیر و با عنایت به تذکرات مکرر گذشته، لازم است شرکتهای خودروساز در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح روشهای مدیریتی فعلی، بهویژه در حوزه خدمات پس از فروش و تأمین بهموقع قطعات یدکی اقدام کنند.
وی افزود: در مورد خودروهای وارداتی نیز بخشی از ارز تخصیصی به واردکنندگان، برای تامین قطعات یدکی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، هرگونه نقص در عرضه قطعات یا فروش خارج از شبکه رسمی، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.
فرهیدزاده گفت: بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکتهای خودروساز یا نمایندگیهای آنها در سراسر کشور، بازرسان سازمان حمایت اقدام قانونی لازم را انجام و نتیجه بررسیها را بهصورت مستمر پیگیری خواهند کرد.