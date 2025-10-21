به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سعید کولیوند گفت: مسابقات آسیایی فرصتی طلایی برای ورزشکاران و جوانان کشور است تا توانمندی‌های خود را در سطح قاره‌ای به نمایش بگذارند و در مسیر پیشرفت قرار بگیرند.

وی افزود: حضور ۲۱ ورزشکار از استان البرز در این دوره از بازی‌ها نشان‌دهنده استعداد‌ها و سرمایه‌های ورزشی این استان است و می‌تواند در ارتقای سطح ورزش ملی نقش مهمی ایفا کند.

وی گفت: بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، با حضور ورزشکاران جوان از کشور‌های مختلف آسیا برگزار می‌شود و در بسیاری از رشته‌های ورزشی، از جمله دو و میدانی، شنا، تکواندو و کشتی، رقابت‌های نفس‌گیری را رقم خواهد زد.

وی با اشاره به حضور گسترده استان در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین گفت: سه مربی از استان البرز در رشته‌های MMA، تنیس روی میز و تکواندو در این مسابقات شرکت می‌کنند و چهار داور از استان البرز نیز در رشته‌های MMA، تکواندو و تنیس روی میز حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به این که یک سرپرست البرزی نیز از رشته کبدی در این بازی‌ها حضور دارد، ادامه داد: در بخش ورزشکاران، ۷ دختر در رشته‌های تکواندو، دو و میدانی، هندبال و تنیس روی میز و ۷ پسر در رشته‌های بوکس، دوچرخه‌سواری، ورزش‌های آبی، موی تای و جودو از استان البرز در این مسابقات شرکت خواهند کرد.