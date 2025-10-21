پخش زنده
مراسم تکریم علیرضا بیات، رئیس پیشین و معارفه علیرضا رشیدیان، رئیس جدید سازمان حج و زیارت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و تعدادی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تکریم علیرضا بیات و معارفه علیرضا رشیدیان به عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجتالاسلام عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، رئیس جمعیت هلال احمر، مدیران و معاونان بعثه مقام معظم رهبری و جمعی از کارگزاران حج، امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اینکه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران نعمتی الهی است، گفت: نعمتهای خداوند نیازمند شکرگزاری هستند و خدمت به مردم، بهویژه زائران خانه خدا، از مصادیق شکر این نعمت است.
حجتالاسلام نواب با اشاره به منظومه فکری مقام معظم رهبری، افزود: تلاش جهادی برای مردم، اخلاص در کار، پرهیز از اقدامات نمایشی، حضور در میان مردم و تقویت مشارکت مردمی، جلوههای واقعی شکرگزاری از خداوند است.
وی مردمیسازی برنامههای حج و زیارت را از مأموریتهای مهم رئیس جدید سازمان حج دانست و تصریح کرد: دشمنان همواره در کمیناند تا از وعدههای محققنشده سوءاستفاده کنند، بنابراین باید برنامههایی را پیش برد که قابلیت اجرا داشته باشند و پیوست فرهنگی آنها مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، همچنین با اشاره به اینکه همۀ عرصههای خدمت در زیر خیمه نظام اسلامی، ارزشمند است، گفت: باید از فرصت خدمت نهایت استفاده را برد تا حقی از مردم بر گردن ما نماند. بسیاری از زائران تنها یکبار در عمر خود سفر حج را تجربه میکنند و باید بهترین خدمت را دریافت کنند.
حجتالاسلام نواب، نوآوری را لازمه توسعه فرهنگی حج برشمرد و ادامه داد: الگوی برگزاری حج در جمهوری اسلامی ایران همواره نوآورانه بوده و حتی مسئولان حج عربستان نیز به آن اذعان کردهاند، باید سطح دانش کارگزاران افزایش یابد، از ظرفیت نیروهای داوطلب مانند پزشکان بهره گرفت و با بهرهگیری از فناوریهای نو، از جمله هوش مصنوعی، برنامههای حج را رصد و تحلیل کرد.
در ادامه این مراسم اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مسئولیتها در نگاه قرآن امانت هستند، گفت: در انجام وظایف باید بیش از هر چیز رضایت خداوند را در نظر گرفت.
آقای رضایی با اشاره به دستاوردهای دوره مدیریت علیرضا بیات، افزود: برنامهریزی برای حج تمتع ۱۴۰۴ و برگزاری عمره، توسعه اعزامهای هوایی، شفافیت مالی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت صحیح منابع از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است.
در بخش پایانی مراسم، علیرضا رشیدیان، رئیس جدید سازمان حج و زیارت با قدردانی از اعتماد مسئولان و خدمات علیرضا بیات، گفت: آقای بیات از جانبازان و یادگاران دوران دفاع مقدس است و خدمات ارزشمندی داشته است.
آقای رشیدیان با اشاره به نقش دفاتر زیارتی، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا این دفاتر علاوه بر ارائه خدمات به زائران خارج از کشور، به زائران خارجی در ایران نیز خدمترسانی کنند.
وی افزود: حج، دانشگاه انسانساز است و باید از فناوریهای نو برای تحقق حج هوشمند، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت خدمات بهره ببریم. همچنین تعامل سازنده با حجاج کشورهای مختلف فرصت ارزشمندی برای ترویج ارزشهای دینی است.
رئیس جدید سازمان حج با تاکید بر استفاده بهینه از ظرفیت ۲۵۰۰ دفتر زیارتی کشور برای اعزام به عتبات عالیات، اضافه کرد: امیدواریم با فراهم شدن شرایط، مسلمانان بتوانند به زیارت قبله نخست خود بروند و زائران نیز در آینده نزدیک توفیق حضور در اماکن مقدس سوریه را بیابند.