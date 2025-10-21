پخش زنده
مدیرعامل سایپا در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار توقف نماد معاملاتی «خساپا» شد و اعلام کرد قیمتهای جدید محصولات این شرکت در دست بررسی است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ علی شیخزاده، مدیرعامل شرکت سایپا با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس، ضمن اشاره به دریافت مجوز از مراجع ذیربط برای تعیین قیمتهای جدید محصولات، خواستار توقف نماد معاملاتی خود در بورس شد.
پیش از این ایرانخودرو نیز در ۲۷ خردادماه با ارسال نامهای به سازمان بورس، فهرست جدید قیمت کارخانهای محصولات خود را بر اساس مصوبه هیئت مدیره این شرکت اعلام کرد.
در متن نامه شیخزاده خطاب به جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی آمده است:
«با توجه به اینکه قیمتهای جدید محصولات این شرکت در فرایند اخذ و ابلاغ از سوى مراجع ذیربط مىباشد، لذا خواهشمند است، در راستاى رعایت صرفه و صلاح سهامداران محترم، تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت (خساپا) دستور اقدام لازم را صادر فرمائید.»