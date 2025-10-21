پخش زنده
تصاویر جدید از درگاه «نشانی» نشان میدهد که این سامانه رسما حذف شده و لوگوی سازمان اداری و استخدامی و پست از سردر آن برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پیشتر اعلام شده بود که درگاه نشانی با راهبری سازمان اداری و استخدامی و با همکاری سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست راهاندازی شده، اما با توجه به مخالفتهای نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی و نداشتن مجوز قانونی از کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد سامانه جدیدی راه اندازی نخواهد شد.
کارشناسان تأکید دارند که در شرایط فعلی سامانه املاک و اسکان، تمامی نیازهای مرتبط با نشانی و اطلاعات مکانی را پوشش میدهند و ایجاد سامانه موازی غیرقانونی و غیرضروری است.