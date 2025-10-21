به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، خدمات درمانی و پزشکی مرتبط با پوست و مو از جمله لیزر، تزریق ژل، بوتاکس، فیلر، میکرونیدلینگ، تتو، ریموو تتو و موارد مشابه، تنها باید در مراکز درمانی مجاز و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شود؛ زیرا این خدمات به عنوان اقداماتی پزشکی محسوب می‌شوند.

بنابراین، انجام این امور در سالن‌های زیبایی توسط صنف آرایشگران، مصداق بارز دخالت در امور پزشکی است و بر اساس ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی، این اقدام جرم تلقی شده و مرتکب، علاوه بر تعطیلی و مهر و موم محل کار، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ ۵۸۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻣﻄﺐ‌ها، ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺰﺷﮏ، ممنوع است.

همچنین فعالیت پزشکان متخصص پوست و مو و پزشکان عمومی که دوره‌های مرتبط را طبق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده‌اند، ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ (ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎه ها) ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ در مطب، ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ مجاز نیست.