به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های لرستان، از فراهم شدن شرایط مناسب برای ثبت‌نام ازدواج دانشجویی در سال جاری خبر داد و گفت؛ این برنامه فرصتی مناسب برای آغاز زندگی مشترک در فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع) است.

حجت‌الاسلام مجید مؤیدی گفت: در سال‌های گذشته شاهد استقبال گسترده دانشجویان از طرح ازدواج دانشجویی بودیم، و امسال نیز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور شرایط مناسبی را برای ثبت‌نام زوج‌های جوان فراهم کرده است.

وی افزود: این فرصتی ارزشمند برای دانشجویان است تا آغاز زندگی مشترک خود را در جوار بارگاه نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) رقم بزنند و به مدت چهار شب مهمان نهاد در شهر مقدس مشهد باشند.

رئیس دفاتر نهاد در دانشگاه‌های لرستان با اشاره به جزئیات ثبت‌نام گفت: دانشجویانی که تاریخ ازدواجشان در بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۳ تا پایان مهر ۱۴۰۴ باشد، می‌توانند تا سی‌ام مهر به سامانه http://Ezdevaj.nahad.ir مراجعه و ثبت‌نام کنند.

حجت‌الاسلام مؤیدی با بیان اینکه تاکنون تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان استان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: امسال در مجموع میزبان ۳۵۰ زوج دانشجویی از استان خواهیم بود.