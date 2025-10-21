دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار معزول استانبول به جنجال کشیده شد؛ امام اووغلو که عضو بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه یعنی جمهوری خلق است از اسفند ماه سال گذشته به اتهام فساد مالی و جعل اسناد در زندان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار معزول استانبول به جنجال کشیده شد؛ امام اووغلو که عضو بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه یعنی جمهوری خلق است از اسفند ماه سال گذشته به اتهام فساد مالی و جعل اسناد در زندان است.

در حالیکه نزدیکان حزب جمهوری خلق بازداشت او را اقدامی سیاسی و در راستای حذف وی از صحنه رقابت سیاسی می دانند، طرفداران دولت می گویند بازداشت امام اوغلو بر اساس یک روند طبیعی حقوقی صورت گرفته و رسیدگی به اتهامات او نیز در دادگاه مستقل در حال انجام است.