گروه همخوانی المختار خوزستان، گروه برتر در بخش نغمات دینی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلیل سرخی، رئیس اداره قرآن ادارهکل اوقاف و امور خیریه خوزستان اعلام کرد: در بخش نغمات دینی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که در سنندج در حال برگزاری است، گروه همخوانی «المختار» رتبه نخست را در بین گروههای دیگر بهدست آورد.
وی افزود: گروه «اثنی عشر» نیز حائز رتبه ششم این مسابقات شد.
سرخی اظهار کرد: چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۶ مهرماه با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» در سنندج آغاز شد و تا پنجم آبانماه سال جاری ادامه دارد.
یادآور میشود، در بخش نغمات دینی این مسابقات ۱۳ گروه از استانهای مختلف کشور حضور داشتند. گروه «مسک» و «ثقلین» و «ملکوت» از اصفهان، «اسراء» و «بشارت» از مازندران، «سلسلةالذهب» از خراسان رضوی، «بقیةالله (عج)» از قم، «طه» از آذربایجانشرقی، «الوارثین» از یزد، «المختار» و «اثنی عشر» از خوزستان، «الغدیر» از بوشهر، «تبیان» از تهران، گروههایی بودند که در این بخش با یکدیگر رقابت کردند.