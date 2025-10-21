پخش زنده
همکاران صداوسیمای آذربایجان غربی با انجام ورزش صبحگاهی، هفته تربیتبدنی را گرامی داشتند و روز پر نشاطی را شروع کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته تربیتبدنی، ورزش صبحگاهی با حضور مدیرکل، معاونان، مدیران و همکاران صداوسیما، مربیان و فعالان ورزش همگانی با مشارکت اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه در محوطه باز صداوسیمای آذربایجان غربی برگزار شد. در این برنامه صبحگاهی، مربیهای آقا و خانم از هیئت ورزشهای همگانی ارومیه با اجرای حرکات ورزشی، همکاران را همراهی کردند.
مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی ضمن تقدیر از همکاران رسانه و هیئت ورزشی ارومیه برای ترتیبدادن چنین مراسمی در خصوص اهمیت ورزش و نشاط حاصل از آن گفت: ورزش و نشاط حاصل از آن موجب سلامتی جسم و روح شده و به همین میزان بهرهوری کاری نیز افزایش مییابد.
ناصر حجازیفر، از همکارانی که برای برقرار ماندن آنتن زنده نتوانستند در این مراسم بانشاط شرکت کنند، آرزوی توفیق و سلامتی کرده و آنان را به ورزشکردن هرچند کوتاه در محیط کاری دعوت کرد.
ورزش صبحگاهی علاوه بر محوطه باز صداوسیما در اداره کلهای مخابرات، آموزشوپرورش، آبوفاضلاب و شهرداری نیز برگزار شده و به طور مستقیم از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش شد.
هفته تربیتبدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزشهای همگانی برگزار میشود.