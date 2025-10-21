پخش زنده
در شهرک صنعتی شهرستان رزن، واحدی جوان اما پرتلاش، از سال ۱۴۰۲ چرخه تولید پارچههای «اسپانباند» را به حرکت درآورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این کارخانه با اشتغالزایی برای ۲۵ نفر، سالانه ۲هزار تن انواع پارچههای بی بافت «اسپانباند» برای استفاده انواع لباسهای بیمارستانی و یکبار مصرف را تولید میکند.
محصولات تولیدی این واحد، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای ارمنستان، عراق و عمان صادر میشود.
رییس اداره صمت شهرستان رزن گفت: هم اکنون، ۴۷ واحد صنعتی با اشتغال ۱۴۰۰نفر در شهرستان رزن فعال هستند، واحدهایی که هر یک با نگاهی رو به آینده، گامی در مسیر توسعه، اشتغال و صادرات برداشتهاند.
مجید عربلو افزود: بر اساس آمار ارزش محصولات صادر شده شهرستان رزن در سال ۲میلیون دلار است.