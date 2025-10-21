معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اعلام آمادگی دادستانی کل کشور برای پیگیری مسائل استان‌ها را در سطح ملی، بر لزوم استفاده از فناوری هوشمند در کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وحید میرحسینی، در جلسه ستاد کنترل جرائم خاص استان خوزستان با بیان این که وقوع جرائم با تغییرات اجتماعی رابطه مستقیم دارد، اظهار کرد: پیشگیری از جرائم و باز اجتماعی کردن مجرمان، نیاز به تقسیم کار صحیح دیگر دستگاه‌ها با در نظر گرفتن وظایف و تکالیف آنها دارد و این هم‌افزایی، در تغییرات سند جدید لحاظ شده است.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور این آمادگی را دارد تا از باب نظارت بر حقوق عامه، مسائل مختلف استان‌ها را در سطح ملی پیگیری کند.

میرحسینی، همچنین بر استفاده از ابزار‌های دقیق علمی و استفاده از فناوری هوشمند در کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و پیشگیری از تکرار جرم توسط آنان تاکید کرد.

محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این جلسه، گفت: شناسایی بستر‌های تکرار جرم مستلزم تحلیل مستمر داده‌های آماری از جمله آمار پلیس و دستگاه قضایی، پیمایش‌های علمی و مطالبات مردمی است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در کاهش محرومیت‌های اجتماعی، افزود: مسائلی مانند بازماندگی از تحصیل می‌تواند بسترساز بزهکاری و بزه‌دیدگی در افراد شود و این موارد باید توسط مسئولان استانی بررسی و مرتفع شود.

کاهش پرونده‌های محاکم انقلاب و جنایی در استان خوزستان

در ادامه علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز گفت: آنچه در کنترل جرم در استان خوزستان مدنظر قرار گرفته است در سه مرحله پیش از وقوع جرم، پس از وقوع جرم و با جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم تا زمان دستگیری متهمان و کنترل محکومان پس از اجرای مجازات است.

وی افزود: فردی که مرتکب یک جرم خشن شده است، ممکن است در ادامه جرائم دیگری را نیز مرتکب شود و کنترل این مساله نیاز به تدابیر ویژه پیشگیرانه دارد.

دهقانی گفت: خوزستان با وجود همه بستر‌های ناامن ساز و بستر‌های تهدیدآمیز، با تلاش مدیران انتظامی، امنیتی، اجرایی و قضایی استان به یک فرصت در منطقه تبدیل شده است و همه ساله شاهد هستیم که دو مرز بین‌المللی استان، محل تردد زائران بسیاری در شرایط امن است. البته کاستی‌ها و کمبود‌هایی نیز در مناطق مرزی وجود دارد که در تلاش هستیم تا با همکاری و اسجتم اعضای شورای تامین استان خوزستان، این موضوع مدیریت شود.

وی با اشاره به تدوین شیوه‌نامه مواجهه با جرائم خشن استان خوزستان در سال‌های اخیر، گفت: آمار پرونده‌های محاکم جنایی و انقلاب استان خوزستان از ۲۳۰۰ فقره در سال ۱۴۰۱، امروز به کمتر از ۸۰۰ فقره پرونده رسیده است که عدد قابل توجه و سرنوشت‌سازی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در کنار اجرای احکام پرونده‌های مهم و خاص، استان خوزستان در پرونده‌های احکام قصاص نفس که پیرو جرم خشن قتل صادر می‌شود، بالاترین آمار گذشت و مصالحه در کشور را کسب کرده است و همین مصالحه‌ها نیز زمینه آرامش و امنیت را در جامعه افزایش می‌دهد.