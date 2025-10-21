به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اداره گاز میانه اعلام کرد:به اطلاع مشترکین محترم شهر آچاچی و روستا‌های گوندوغدی، چتاب علیا و سفلی، خلیفه باغی، برنلیق بالا و پایین، مروشین، مسجدلو، همپا، چرکینلو، ینگی کندی، امیرآباد، خوبستان، حصارمیدانداغی، قراجه میدانداغی، داوند، چهارخانوار، باتلاق، دوه داشی، ولیین، بنیان آباد، ساوجبلاغ، پاوارس، ینگجه، هش آباد، حسن خان باغی، گاوانی، یله قارشو، وهیل و باغدرسی می‌رساند به دلیل اجرای عملیات توسعه شبکه گاز کوی گلشهر جریان گاز در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ساعت ۱۰صبح لغایت ۱۵ احتمالا قطع خواهد شد.

لذا از ساکنین محترم درخواست می‌گردد تمهیدات لازم را در زمان قطع جریان گاز پیش بینی نمایند. بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدامات لازم انجام خواهد شد.

در اطلاعیه شرکت گاز از مشترکان خواسته شده است از هر گونه دستکاری در علمک گاز و تجهیزات نصب شده خودداری کنند و در صورت بروز هر نوع حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس بگیرند.