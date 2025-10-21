عضو شورای اسلامی شهر اهواز با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های پایدار در حوزه فضای سبز گفت: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که علاوه بر کاشت، به تأمین آب، نگهداری مستمر و جلب مشارکت مردمی نیز توجه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش محمودی در آئین کاشت نخل اظهار کرد: حوزه فضای سبز زمانی به نتیجه می‌رسد که زیرساخت‌های آن به‌درستی فراهم شود.

وی افزود: شاهد بودیم که در سال‌های گذشته در بسیاری از محلات و معابر، نهال‌ها کاشته شد، اما به دلیل نبود آبیاری و نگهداری مناسب از بین رفتند.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز خاطرنشان کرد: در این دوره مدیریت شهری، نگاه تازه‌ای نسبت به این موضوع شکل و تأمین آب خام و نگهداری مستمر به‌عنوان دو رکن اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

محمودی با اشاره به اقدامات عمرانی در حوزه فضای سبز عنوان کرد: در این دوره بیش از ۳۷ پارک محله‌ای که از بین رفته بودند، بازسازی و احیا شدند و ۴۳ پارک محله‌ای، منطقه‌ای و شهری جدید نیز احداث شده که به این ترتیب بیش از ۵۰ هکتار به فضای سبز اهواز افزوده شده است.

وی ادامه داد: پارک فدک با وسعت ۱۵ هکتار در منطقه چهار، یکی از پروژه‌های شاخص این دوره است که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز تصریح کرد: پارک حجاب یکی از قدیمی‌ترین بوستان‌های اهواز است که بیش از ۲۵ سال در اختیار اشخاص حقیقی بود و سال ۱۴۰۲ با پیگیری‌های مدیریت شهری آزادسازی شد و دوباره به مردم بازگشت، علاوه بر آن، پارک عروج در مهرشهر نیز با وسعت حدود دو هکتار مراحل پایانی خود را می‌گذراند.