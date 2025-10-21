برای حفظ سلامت جامعه، هر ماه سه نوبت شیر رایگان در مدارس حاشیه شهر اراک توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای حفظ سلامت جامعه در روزهای آلوده، جلوگیری از پوکی استخوان و سلامت دندان یکی از صنایع لبنی بزرگ در شهر اراک اقدام به توزیع شیر رایگان بین شهروندان و دانش آموزان میکند.
مدیرعامل این واحد تولیدی میگوید: علاوه بر توزیع شیر رایگان در روزهای آلوده میان شهروندان و سالمندان هر ماه سه نوبت شیر رایگان در مدارس حاشیه شهر اراک توزیع میشود.
ناصر غفاری افزود: این طرح برای جلوگیری از پوکی استخوان و سلامت دندان دانش آموزان در نقاط محروم شهر اجرا میشود.
او ادامه داد: عمل به مسئولیت اجتماعی و دعای خیر مردم سبب شده تا رونق تولید و اشتغال در کارخانه دو چندان و ۷۰ نوع محصول لبنی در این کارخانه تولید شود.
مدیرعامل این واحد تولیدی گفت: در حال حاضر ۱۵۰ نفربه صورت مستقیم و ۷۰ نفر به صورت غیر مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند.
غفاری گفت: سالانه در این کارخانه ۳۰ هزارتن انواع محصولات لبنی تولید و بسته بندی میشود.
به گفته کارشناسان بهداشت مصرف لبنیات در روزهای آلوده در کاهش اثرات آلایندهها بر سلامت شهروندان و مصرف آن در وعدههای غذایی در کاهش پوکی استخوان و جلوگیری از پوسیدگی دندان موثر است.