به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برای حفظ سلامت جامعه در روز‌های آلوده، جلوگیری از پوکی استخوان و سلامت دندان یکی از صنایع لبنی بزرگ در شهر اراک اقدام به توزیع شیر رایگان بین شهروندان و دانش آموزان می‌کند.

مدیرعامل این واحد تولیدی می‌گوید: علاوه بر توزیع شیر رایگان در روز‌های آلوده میان شهروندان و سالمندان هر ماه سه نوبت شیر رایگان در مدارس حاشیه شهر اراک توزیع می‌شود.

ناصر غفاری افزود: این طرح برای جلوگیری از پوکی استخوان و سلامت دندان دانش آموزان در نقاط محروم شهر اجرا می‌شود.

او ادامه داد: عمل به مسئولیت اجتماعی و دعای خیر مردم سبب شده تا رونق تولید و اشتغال در کارخانه دو چندان و ۷۰ نوع محصول لبنی در این کارخانه تولید شود.

مدیرعامل این واحد تولیدی گفت: در حال حاضر ۱۵۰ نفربه صورت مستقیم و ۷۰ نفر به صورت غیر مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند.

غفاری گفت: سالانه در این کارخانه ۳۰ هزارتن انواع محصولات لبنی تولید و بسته بندی می‌شود.

به گفته کارشناسان بهداشت مصرف لبنیات در روز‌های آلوده در کاهش اثرات آلاینده‌ها بر سلامت شهروندان و مصرف آن در وعده‌های غذایی در کاهش پوکی استخوان و جلوگیری از پوسیدگی دندان موثر است.