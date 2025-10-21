یک آزمایشگاه دندانسازی غیرمجاز در لنگرود به دلیل مداخله در امور دندان پزشکی از سوی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شناسایی و تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای تشدید نظارت بر مراکز درمانی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه سلامت، یک آزمایشگاه دندانسازی غیرمجاز، به دلیل مداخله در امور دندان پزشکی شناسایی و بسته شد.

دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین عنوان کرد: فعالیت این گونه مراکز بدون مجوز، تهدیدی جدی برای سلامت مردم محسوب می‌شود و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مورد را به واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خود گزارش دهند.