پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی پوشاک ایرانیاسلامی گوهرشاد در ارومیه ویژهبرنامه اینجه لی صدف اول و دوم آبان از رادیو چی چست پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با برپایی نمایشگاه ملی پوشاک ایرانیاسلامی گوهرشاد از ۲۸ مهر تا جمعه دوم آبان، واحد صدا ویژهبرنامه دو روزهای را با عنوان اینجه لی صدف را در اولین پنجشنبه و جمعه آبان باهدف تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی و دینی پوشش اسلامی طراحی پخش میکند.
این برنامه که بهصورت زنده از محل نمایشگاه ملی پوشاک ایرانیاسلامی پخش میشود، شامل بخشهای متنوعی از جمله گفتوگو با کارشناسان حوزه فرهنگ و دین در مورد حجاب و رعایت آن از نظر اسلام و قرآن، گزارش مردمی از پارک جنگلی و نظرات آنها در مورد حجاب و اثرات این نمایشگاهها، شعرخوانی شاعران در مورد حجاب و آثار آن و بخشهای متنوع دیگر است.
در نمایشگاه ملی گوهرشاد که با حضور ۵۰ تولیدکننده و طراح پوشاک ایرانیاسلامی برگزارمی شود، انواع پوشاک ایرانیاسلامی باکیفیت مناسب و تنوع بالا برای گروههای مختلف سنی، بهویژه جوانان و نوجوانان عرضه خواهد شد. علاقهمندان میتوانند از ۲۸ مهر تا دوم آبان، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید کنند.
ویژهبرنامه اینجه لی صدف به تهیهکنندگی محمدعلی عبدالی از محل پارک جنگلی ارومیه در دو روز پنجشنبه و جمعه اول و دوم آبان ساعت ۱۹:۱۵ به مدت ۶۰ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش خواهد شد.