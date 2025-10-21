آزادی ۱۹۶ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان با کمک خیرین
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی لرستان، از آزادی ۱۹۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی لرستان با اشاره به آزادی ۱۹۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان در سال ۱۴۰۴ گفت: مجموع بدهی این زندانیان ۴۷ میلیارد تومان بود که با پرداخت ۱۴ میلیارد تومان از محل کمک خیرین، گذشت شکات و آورده خود زندانیان تسویه شد.
عبدالمجید کشوری افزود: هم اکنون بیش از ۱۳۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای استان حضور دارند که چشمانتظار حمایت خیرین هستند.
وی همچنین از اشتغال بیش از دو هزار زندانی معادل ۶۲ درصد جمعیت کیفری استان خبر داد و گفت: از محل درآمد این اشتغالها، در ششماهه نخست امسال ۳۵ میلیارد تومان دستمزد پرداخت شده است.
مدیرکل زندانهای لرستان خدمات حمایتی به خانواده زندانیان را نیز از دیگر برنامههای این ادارهکل عنوان کرد که با مشارکت خیرین و انجمنهای مردمی انجام میشود.