آزادی ۱۹۶ زندانی جرایم غیرعمد در لرستان با کمک خیرین

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی لرستان، از آزادی ۱۹۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.