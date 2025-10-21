به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمال‌الدین میرجعفریان، عصر سه شنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوا، با تأکید بر ضرورت انسجام در اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با شرایط اضطرار آلودگی هوا، اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و به منظور تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگ، تنها مرجع رسمی اعلام نتایج و مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران است.

وی در این زمینه اظهار داشت: در صورت پیش‌بینی شرایط اضطرار آلودگی هوا، جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با محوریت معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، برگزار می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: در این جلسات، ضمن بررسی دقیق شرایط جوی و شاخص‌های کیفی هوا، تصمیمات لازم در خصوص نحوه فعالیت مراکز آموزشی، ادارات، و سایر بخش‌های اجرایی اتخاذ و پس از تصویب در کارگروه، به صورت رسمی از سوی معاونت عمرانی استانداری اطلاع‌رسانی می‌شود.

میرجعفریان خاطرنشان کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی یا انتشار اخبار مرتبط با مصوبات کارگروه خارج از چارچوب رسمی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، فاقد وجاهت بوده و ملاک تصمیم‌گیری نخواهد بود.

معاون عمرانی استاندار تهران در ادامه بر ضرورت فرهنگسازی، اطلاع رسانی بالاخص توسط صدا و سیما و رسانه های جمعی در خصوص پیشگیری و کاهش اثرات آلایندگی هوا و مصرف بهیکه انرژی تاکید کرد و گفت: ضروری است که در فصل سرما پویش ۲ درجه کمتر دنبال شود و تداوم یابد.