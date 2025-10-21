پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمالالدین میرجعفریان، عصر سه شنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوا، با تأکید بر ضرورت انسجام در اطلاعرسانی و تصمیمگیریهای مرتبط با شرایط اضطرار آلودگی هوا، اعلام کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی و به منظور تصمیمگیری دقیق و هماهنگ، تنها مرجع رسمی اعلام نتایج و مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران است.
وی در این زمینه اظهار داشت: در صورت پیشبینی شرایط اضطرار آلودگی هوا، جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با محوریت معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، برگزار میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: در این جلسات، ضمن بررسی دقیق شرایط جوی و شاخصهای کیفی هوا، تصمیمات لازم در خصوص نحوه فعالیت مراکز آموزشی، ادارات، و سایر بخشهای اجرایی اتخاذ و پس از تصویب در کارگروه، به صورت رسمی از سوی معاونت عمرانی استانداری اطلاعرسانی میشود.
میرجعفریان خاطرنشان کرد: هرگونه اطلاعرسانی یا انتشار اخبار مرتبط با مصوبات کارگروه خارج از چارچوب رسمی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، فاقد وجاهت بوده و ملاک تصمیمگیری نخواهد بود.
معاون عمرانی استاندار تهران در ادامه بر ضرورت فرهنگسازی، اطلاع رسانی بالاخص توسط صدا و سیما و رسانه های جمعی در خصوص پیشگیری و کاهش اثرات آلایندگی هوا و مصرف بهیکه انرژی تاکید کرد و گفت: ضروری است که در فصل سرما پویش ۲ درجه کمتر دنبال شود و تداوم یابد.