به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روزهای سه شنبه به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۹ نفر از مراجعان رسیدگی و دستوراتی را به منظور حل مشکلات مردم صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: فراهم سازی امکان گفت و گوی رو در رو و بدون واسطه مردم با مسئولان یک اصل مهم در مجموعه قضایی استان است و بدین منظور برنامه ریزی و اطلاع رسانی لازم در خصوص سازوکار انجام این دیدار‌ها انجام شده است.

وی گفت: «حضور در مساجد» و «دیدار‌های مردمی روز‌های سه شنبه» ادامه دارد و امکان ثبت غیرحضوری درخواست‌ها از طریق سایت دادگستری کل استان البرز نیز فراهم است.

اعتراض به اعسار پس از تسویه مبلغ محکومیت نیز امکانپذیر است





یکی از مراجعان در دیدار مردمی آقایی بود که ادعا داشت سال ۹۸ در یک پرونده مبلغ ۸۰ میلیون تومان محکوم می‌شود و با درخواست اعسار و پذیرش آن در دادگاه بدوی، مبلغ محکومیت را به تدریج و طی اقساط تعیین شده پرداخت می‌کند، اما از آنجایی که شاکی پرونده در خارج از کشور و رای هم غیابی بوده است با پذیرش واخواهی و نقض حکم اعسار قبلی، براساس حکم جدید دادگاه، باید علاوه بر اصل بدهی مبلغ قابل توجهی به عنوان تاخیر تادیه پرداخت کند.





رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص پرونده، بیان کرد: اعسار به معنای ناتوانی واقعی فرد در پرداخت دیون خود است و در صورت احراز اعسار از سوی دادگاه و صدور حکم به تقسیط، تاخیر تادیه محاسبه نمی‌شود؛ لکن از آنجایی که طلبکار در این پرونده با استناد به «سهم الارث» محکوم، به حکم اعسار اعتراض داشته است این درخواست در دادگاه پذیرفته شده و حکم اعسار قبلی نقض شده است.





وی با تاکید بر اینکه مطابق مقررات، خواهان اعسار باید لیست کامل تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود را به دادگاه اعلام نماید اضافه کرد: اعلام خلاف واقع اموال از سوی محکوم به دادگاه جرم بوده و در این پرونده با توجه به عدم اعلام و کتمان سهم الارث از سوی بدهکار و عدم حضور طلبکار در دادگاه و غیابی بودن حکم اعسار و اثبات توانایی مالی محکوم از جانب طرف مقابل به دادگاه، حکم اعسار قبلی نقض شد و بر این اساس روند طی شده قانونی است و با احتساب مبالغ پرداخت شده قبلی، تاخیر تادیه نیز باید پرداخت شود.