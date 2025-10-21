تماشاگران عراقی در دیدار دیشب نماینده کشورشان با نماینده عربستان سعودی به توهین به ساحت مقدس محبان اهل بیت (ع) پاسخ دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اخیرا برخی تماشاگران سعودی در جریان دیدار تیم ملی فوتبال عربستان با تیم ملی عراق، اهانت‌های وقیحانه‌ای به ساحت حضرت اباعبدالحسین (ع) و محبان اهل بیت (ع) کردند که موجی از خشم و نفرت را در عراق به وجود آورد.

در پی این رفتار توهین‌آمیز دیشب در دیدار تیم فوتبال الشرطهٔ عراق با الاتحاد عربستان، هزاران تماشاگر عراقی با فریاد‌های یکپارچه «لبیک یا حسین» در ورزشگاه، پاسخ قاطعی به گستاخی هواداران سعودی دادند.

