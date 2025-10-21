در راستای اجرای احکام قطعی قضایی بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور صیانت از اراضی کشاورزی ۴۸۰۰ مترمربع از اراضی روستای کردلر ایلخچی آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ابوالفضل فرشبافیان مدیر جهاد کشاورزی اسکو گفت:در عملیاتی مشترک بین دستگاه‌های قضایی، انتظامی و جهادکشاورزی این شهرستان ۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای کردلر بخش ایلخچی قلع و قمع و این اراضی به چرخه تولید بازگردانده شد.

وی صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر غیرمجاز کاربری را یکی از مهمترین وظایف این نهاد برشمرد و گفت: اجرای این احکام در راستای تحقق همین هدف انجام شده است.

فرشبافیان هشدار داد:با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برخورد با متخلفان به‌ صورت قاطع و مستمر ادامه خواهد داشت تا از نابودی زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی جلوگیری شود.