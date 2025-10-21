پخش زنده
تیم مازندران به مقام قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر والیبال دختر زیر ۱۵ سال کشور دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم استان مازندران به مقام قهرمانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر والیبال دختر زیر ۱۵ سال کشور دست پیدا کرد.
این رقابتها که با حضور ۳۳ تیم از استانهای مختلف کشور و دو هیات منطقه آزاد کیش و قشم از روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه آغاز شده بود، روز دوشنبه ۲۸ مهر پس از برگزاری ۶۸ مسابقه با قهرمانی تیم مازندران به پایان رسید.
هفتمین دوره مسابقات والیبال المپیاد استعدادهای برتر دختر زیر ۱۵ سال کشور زیر نظر وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و مرضیه ابراهیم زاده و فرحناز محسنی ناظران فدراسیون والیبال در این رقابتها بودند که تیمهای اصفهان، گلستان و فارس به مقامهای دوم تا چهارم دست یافتند.
فاطمه شعبان خمسه مربی بین المللی والیبال زنان ایران نیز برای کشف و شناسائی استعدادها در این رقابتها حضور داشت.
نتایج دیدارهای روز چهارم و پنجم این رقابتها که در کرمان برگزار شد به قرار زیر است:
۲۷ مهرماه
کهگیلویه صفر – چهارمحال دو
سمنان دو – لرستان صفر
فارس دو – کردستان صفر
اصفهان دو – خراسان شمالی صفر
کرمان دو – قم صفر
کرمانشاه صفر – گلستان دو
آذربایجان غربی صفر – قزوین دو
خراسان رضوی دو – همدان صفر
مازندران دو – تهران یک
فارس دو – سمنان یک
اصفهان دو – کرمان صفر
گلستان دو – قزوین صفر
خراسان رضوی یک – مازندران دو
۲۸ مهرماه
اصفهان دو – فارس صفر
مازندران دو – گلستان یک
گلستان دو – فارس صفر
مازندران دو – اصفهان صفر
رتبهبندی چهار تیم برتر این رقابتها به قرار زیر است:
۱- مازندران
۲- اصفهان
۳- گلستان
۴- فارس