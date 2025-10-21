پخش زنده
مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور، در هفتهی ملی کودک میزبانِ رویدادهای قصهگویی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این برنامه که همزمان با هفته کودک امسال در سراسر کشور برگزار شد، بیش از ۲هزار و ۲۰۰ قصهگو منتخب از استانهای کشور، در قالب فراخوان قصهگویان برتر به اجرای زندهی قصه پرداختند.
این قصهگوییها در ۴۴۰ مکان فرهنگی، تفریحی، بوستانها، بیمارستانها، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز تجاری انجام شد و بیش از ۱۵۶هزار کودک و نوجوان در سراسر کشور شنوندهی این روایتها بودند.
هدف از برگزاری این رویداد، گرامیداشت هفته ملی کودک و ترویج فرهنگ قصهگویی بهعنوان ابزاری مؤثر در رشد و پرورش فکری نسل جدید عنوان شده است.
همچنین، این برنامه کوشید تا توجه خانوادهها و جامعه بزرگسالان را به نقش تربیتی و فرهنگی قصه در زندگی کودکان جلب کند.
در هر استان، قصهگویان با بهرهگیری از قصههای بومی، محلی و ملی، مخاطبان خود را در مراکز فرهنگی، بوستانها، فروشگاهها و سایر فضاهای عمومی گرد آوردند.
افزون بر اجرای قصهها، این برنامهها با همکاری هنرمندان محلی، رنگ و بوی فرهنگیهنری گستردهتری یافت و در بسیاری از نقاط کشور با اجرای نمایشهای کوتاه، موسیقی کودک و برنامههای خلاقانهی دیگر همراه بود.
به گفتهی برگزارکنندگان، استقبال مردم از این رویداد نشان داد که قصه هنوز هم زبان مشترک کودکان و بزرگسالان است و میتواند پیوندی زنده میان نسلها ایجاد کند.