به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب منوجان از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی شرکت هوشمند جهان گستر (سکه بیت) خبر داد و گفت: این پرونده با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۳۷۲ نفر شاکی از سراسر کشور تشکیل و پس از روال قضایی در دادسرای منوجان به دادگاه کیفری ۲ این شهرستان ارسال شده است.

مصیب آسیابانی افزود:متهم اصلی این پرونده فراری است و برای ۶ نفر از افرادی که با تشکیل شبکه فساد مالی، حیف و میل اموال مردم را از طریق وصول وجوه به صورت قبول سپرده در قالب قرارداد مشارکتی سرمایه گذاری اقدام می‌کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

دادستان منوجان تصریح کرد: اعضای این شبکه با پرداخت سود‌های ماهانه و با مبلغ بالا در فضای مجازی، مبالغی حدود چهار میلیون دلار را از افراد دریافت کرده‌اند و با خرید رمز ارز و طلا در بستر فضای مجازی فارکس اقدام به خرید و فروش و انجام معاملات اقتصادی می‌کردند و در ماه‌های ابتدایی نیز مبالغی را به عنوان سود پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: شاکیان این پرونده پس از مواجه شدن بانپرداختن سود مورد توافق، متوجه فرار متهم اصلی پرونده شده و شکایاتی را در دادسرای منوجان مطرح کرده‌اند که پس از تشکیل پرونده، انجام استعلامات لازم، اخذ نظریه هیئت کارشناسی و وصول پرونده‌های مرتبط از سراسر کشور و با تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده به منظور طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری ۲ شهرستان منوجان ارسال شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان منوجان با هشدار موکد به شهروندان در باره اعتماد نکردن به افراد حقیقی و حقوقی در سپردن سرمایه‌های مالی خود، تاکید کرد: مردم باید از اعتماد به تبلیغات گسترده و فریبکارانه‌ای که وعده اعطای سود‌های غیر متعارف و فراتر از سیستم بانکی را مطرح می‌کنند، جدا اجتناب کنند و با واگذاری سرمایه‌های خود به دیگران، عامل نابودی اصل سرمایه و فشار‌های روحی و روانی به خانواده خود نباشند.