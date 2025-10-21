به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش پرورش شهرستان نهاوند گفت: در این جشنواره، خیران نیک اندیش ساخت یک باب مدرسه وکمک یک و نیم میلیارد تومانی به تعمیر، تجهیز، ساخت مدارس و فضا‌های آموزشی این شهرستان را متعهد شدند.

محمد قیصری افزود: در این شهرستان حدود ۲۴۰ فضای آموزشی وجود دارد که افزون بر ۳۰ هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند.

او تصریح کرد: بیش از ۳۰ درصد فضا‌های آموزشی این شهرستان نیازمند تخریب، نوسازی ومقاوم سازی است.