مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: کاشت نخل علاوه بر زیبایی بصری، نمادی از صبر و استقامت مردم اهواز است و فرصتی برای تلفیق ارزشهای فرهنگی با توسعه پایدار فضای سبز بهشمار میآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر اسداللهی در آئین کاشت درخت نخل در اهواز اظهار اظهار کرد: کاشت نخل علاوه بر ایجاد زیبایی بصری در شهر، یادآور تاریخ، فرهنگ و هویت مردم اهواز است.
وی افزود: نخل نماد صبر و استقامت است، این مراسم فرصتی برای توجه همزمان به محیطزیست و ارزشهای فرهنگی شهرمان محسوب میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز با اشاره به اقدامات سازمان در توسعه پایدار فضای سبز عنوان کرد: در سالهای اخیر با همکاری مناطق هشتگانه، بوستانها و باغهای موضوعی نظیر نخلستان، کنارستان، انجیرستان و زیتونستان ایجاد شده که طراحی آنها با نظر متخصصان در کمیته طراحی متشکل از کارشناسان معماری منظر، روانشناسی فضای سبز، آبیاری، باغبانی و خاکشناسی انجام میشود تا کاشتها هدفمند و متناسب با شرایط اقلیمی باشد.
اسداللهی با اشاره به طرح کمربند سبز اهواز گفت: از مجموع ۸۴ کیلومتر کمربند سبز، ۷۲ کیلومتر قابلیت کاشت دارد که ۱۲ کیلومتر آن به شهرداری واگذار شد، تاکنون بیش از ۸۵۰ هکتار از این محدوده توسط شهرداری کاشته شده و در سالهای اخیر نیز ترمیم و توسعه حدود ۳۰۰ هکتار دیگر انجام شده است.