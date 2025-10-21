نماینده اتاق اصناف کشاورزی استان گفت: ۵ درصد باقیمانده مطالبات گندم کاران پس از چندماه به حساب واریز شد، اما پولی دست کشاورز نرسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گفته رحیمی بیمه و بانک کشاورزی این پول واریز شده را به جای تعهد سهم دولت از حق بیمه محصولات برداشت کرده‌اند.

سال گذشته برای جبران خسارت و کاهش اثرات منفی دولت تصمیم گرفت تا ۱۰۰ درصد گندمزار‌های کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

ابتدا قرار بود تمام حق بیمه کشت گندم از سوی دولت پرداخت شود، اما در نهایت تصمیم بر این شد تا بخشی از این حق بیمه حدود ۵ درصد از سوی گندم کاران پرداخت و باقی از سوی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی واریز شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در خصوص پرداخت باقی مطالبات گندم کاران گفت: همچنان کشاورزان ۸ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند.

بر اساس سخن رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها این مبلغ تأمین شده و آماده است، اما اینکه به حساب کشاورزان واریز نمی‌شود مربوط به اختلافی است که در حق بیمه محصولات وجود دارد.

وی افزود: قرار بود قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ هر کیلو گرم ۲۱ هزار تومان باشد، اما دولت ۵۰۰ تومان را برای حق بیمه نگه داشت و امسال بابت تحویل گندم به دولت، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به گندم کاران پرداخت شد.

وی ادامه داد: عدم پرداخت باقی مطالبات گندم کاران به این موضوع بر می‌گردد که پرداخت حق بیمه گندم‌زار‌ها هنوز عملیاتی نشده است.