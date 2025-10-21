پخش زنده
عملیات تعمیرات اساسی بخشی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا بدون توقف تولید با هدف رفع موانع تولید، ارتقای راندمان تجهیزات و تداوم پایداری تولید با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید عازمیان، مدیر مجتمع پتروشیمی بوعلی ، هدف از اجرای عملیات تعمیرات اساسی را افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و رفع گلوگاههای عملیاتی و حفظ پایداری تولید در واحدهای آروماتیک و پارازایلین دانست و گفت: عملیات تعمیرات اخیر با برنامهریزی دقیق و ازپیشتعیینشده در مدت ۲۰ روز با صرف بیش از ۴۴ هزار و ۲۰۰ نفرساعت کار فشرده و بدون وقوع هیچگونه حادثهای انجام شد.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار رآکتورهای ۴۰۰۲ و ۴۰۰۴ بهعنوان قلب واحد آروماتیک از زمان راهاندازی مجتمع در سال ۱۳۸۳ تاکنون تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند، افزود: خرابی در اینترنالها و بروز پدیده فرار کاتالیست سبب افت محسوس راندمان شده بود که این رآکتورها با تکیه بر توان مهندسی داخلی و همکاری شرکتهای ایرانی بازسازی کامل شدند و عملکرد آنها اکنون در سطح بهینه قرار دارد.
مدیر مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در تشریح این فرآیند ادامه داد: در این عملیات افزون بر این دو رآکتور حیاتی، تجهیزهایی نظیر رآکتور ۳۰۰۱، رآکتور ۴۰۰۳، مبدل حرارتی صفحهای ناحیه ۴۰۰، مخزن کروی ۴۰۰۲ و تعدادی از مبدلهای واحدهای عملیاتی نیز بازسازی و تعمیرات اساسی شدند و تمامی مراحل با رعایت کامل الزامهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) انجام شد که این خود یکی از شاخصترین نقاط قوت پروژه بهشمار میرود.
استمرار تولید همزمان با تعمیرات
عازمیان با بیان اینکه در تمام مدت اجرای تعمیرات، تولید مجتمع متوقف نشد، تصریح کرد: بخشی از واحدهای عملیاتی در مدار تولید باقی ماندند و همزمان عملیات تعمیرات در سایر بخشها انجام شد. این دستاورد حاصل هماهنگی دقیق میان تیمهای فنی، بهرهبرداری و ایمنی بود که با حفظ جریان تولید، کیفیت و ایمنی کار نیز تضمین شد.
وی ادامه داد: در کنار تعمیرات رآکتورها، اقدامهایی از قبیل شستوشوی سیستمهای فرآیندی، رفع نشتی مبدلهای حرارتی، تعویض بخشی از کاتالیست رآکتور ۳۰۰۱، انجام روتینهای برقی و ابزار دقیقی نیز اجرا شد تا پایداری تولید در تمام لایههای فرآیند حفظ شود.
مدیر مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با بیان اینکه این موفقیت، نتیجه کار تیمی، مدیریت دانش و تعهد جمعی همه کارکنان است، بیان کرد: با تداوم این مسیر، پتروشیمی بوعلی سینا میتواند با تثبیت تولید فراتر از ظرفیت اسمی، الگوی مناسبی از تعمیرات در حین تولید برای سایر مجتمعهای پتروشیمی کشور ارائه دهد.