به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین افشین در دیدار با نخبگان و سرآمدان استان بوشهر بر لزوم همسویی کامل فرآیند‌های معاونت با نظرات نخبگان تأکید کرد و در تشریح مسیر تحقق «جهش علمی» مورد تأکید رهبری، بیان کرد: دستیابی به این مهم تنها با رعایت سه اصل، منزلت اساتید، معیشت اساتید و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلی آزمایشگاهی میسر خواهد شد.

وی معیشت اساتید را یکی از دغدغه‌های اصلی دولت برشمرد و گفت: با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور و هماهنگی بین دستگاهی در تلاش هستیم تا این مسئله را حل کنیم. امیدواریم با همکاری مشترک دولت و مجلس، این مشکل تا پایان سال رفع شود.

افشین ضمن اشاره به اهمیت علوم انسانی افزود: به اعتقاد من، لازمه پیشرفت کشور داشتن نخبگان علوم انسانی است. به همین منظور، آیین‌نامه تخصصی علوم انسانی و رشته هنر که در بنیاد ملی نخبگان در حال تدوین است، به‌زودی تصویب خواهد شد.

معاون علمی رییس‌جمهور، صنعت نفت را حوزه محوری برای استان بوشهر دانست و با اشاره به موفقیت قرارداد‌های «ساخت بار اول»، گفت: این قرارداد‌ها از ابتدای کار تا شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار بود، اما در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، تنها قرارداد‌های ساخت بار اول با شرکت نفت به ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است.

افشین، هیئت‌های اندیشه‌ورز را شروع موثری برای درگیر کردن نخبگان در مسائل اجرایی خواند و افزود: این هیئت‌ها هم به نخبگان و هم به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنند.

وی همچنین به تشریح برنامه اقتصاد دریامحور در معاونت علمی پرداخت و گفت: نمایشگاه اقتصاد دریا محور در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.

افشین از تدریس دروس حوزه کوانتوم در ۱۲ دانشگاه کشور از اول مهرماه خبر داد و گفت: این مفاهیم به صورت ضبط شده در اختیار سایر دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. همچنین، این کار برای حوزه کاربردی هوش مصنوعی در بهمن‌ماه تکرار خواهد شد و فراخوان آن توسط بنیاد ملی علم ایران منتشر شده است.

در پایان، معاون علمی به مسکن نخبگان اشاره کرد و افزود: تعداد ۲۵۰۰ واحد (مسکن یا زمین) به نخبگان در استان‌های مختلف اعطا شده است. سهم استان بوشهر در این مرحله ۳۰ واحد بوده است که امیدواریم این عدد در سال آینده افزایش یابد.