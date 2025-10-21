پخش زنده
خشکسالی سبب توقف کشت غلات در برخی نقاط خراسان رضوی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در نشست بررسی چالشهای کشاورزی شهرستان تربتحیدریه، با اشاره به ظرفیت ۷۵ شرکت دانشبنیان فعال در استان گفت: خرده مالکان و بهرهبرداران سنتی باید به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین و ایجاد زنجیره ارزش افزوده بروند.
جعفری با بیان اینکه در شرایط تحریمی، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از وضعیت کشاورزی استان یک ضرورت است، افزود: جمعآوری دادههای تولیدکنندگان، تحلیل نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصتها و تهدیدها، نخستین گام در مسیر تحول کشاورزی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای راهبردی شهرستان تربتحیدریه، محصولات زعفران، چغندر قند و گیاهان دارویی را از جمله تولیدات مهم منطقه دانست و گفت: با وجود صنایع مادر چغندر قند در شهرستان، این واحدها تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سنتی بودن مزارع زعفران را چالشی جدی عنوان کرد و هشدار داد: ادامه این روند، آینده کشاورزی را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
جعفری همچنین ضعف در مکانیزاسیون و بازاریابی را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی دانست و گفت: کمبود منابع آبی و شور شدن خاک تهدید اصلی حوزه کشاورزی است.